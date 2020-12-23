Украинцы потребляют мясо отечественного производства - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Жители Украины предпочитают мясо отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
За 9 месяцев этого года украинцы приобрели в торговых сетях мяса на 13 млрд грн. Продажи мяса украинского производства составили 12,5 млрд грн, что составляет 96,3%. Остальные - 3,7% - импортный продукт.
Также сообщается, что за год потребление мяса в Украине выросло на 10,3%.
Похожая ситуация с предпочтениями украинцев при покупке мясных продуктов. За 9 месяцев этого года жители страны приобрели в розницу мясных продуктов на 19,5 млрд грн. Продажи мясных продуктов украинского производства составили 18,3 млрд грн, иностранного - 1,2 млрд грн. Также сообщается, что за год потребление мясных продуктов в Украине выросло на 8,7%.
Напомним, независимый тест на отсутствие антибиотиков в курятине прошла только "Наша Ряба".