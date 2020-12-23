Українці споживають м'ясо вітчизняного виробництва - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Жителі України надають перевагу м’ясу вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За 9 місяців цього року українці придбали у торгових мережах м'яса на 13 млрд грн. Продажі м'яса українського виробництва склали 12,5 млрд грн, що становить 96,3%. Решта - 3,7% - імпортний продукт.
Також повідомляється, що за рік споживання м'яса в Україні зросло на 10,3%.
Схожа ситуація із вподобаннями українців під час купівлі м'ясних продуктів. За 9 місяців цього року жителі країни придбали у роздріб м'ясних продуктів на 19,5 млрд грн. Продажі м'ясних продуктів українського виробництва склали 18,3 млрд грн, іноземного – 1,2 млрд грн. Також повідомляється, що за рік споживання м'ясних продуктів в Україні зросло на 8,7%.
Нагадаємо, незалежний тест на відсутність антибіотиків у курятині пройшла лише "Наша Ряба".