Курятина на новорічний стіл: як обрати без антибіотиків

Мова про найбільшого виробника курятини в Україні, агрохолдинг МХП. В Україні він випускає свою продукцію під брендом "Наша Ряба". Як уточнює виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко, МХП пройшов їх незалежний аудит у цьому році і залишається поки єдиним підтвердженим ними виробником курятини без антибіотиків.

У самому МХП розповідають, що перехід на технологію вирощування птиці без антибіотиків стартував ще кілька років тому.

"Ми повністю контролюємо весь виробничий процес "від зерна до полиці". Це не тільки наш слоган, а й особливий підхід до екологічності продукції на всіх етапах харчового ланцюга. МХП постійно удосконалює своє виробництво, тому ми почали процедуру переходу на антибіотик-free ("без антибіотиків") ще кілька років тому", - говорить головний ветеринарний лікар МХП Євген Бойко.

Він уточнив, що напис на упаковці "без антибіотиків" означає не тільки їх відсутність у м'ясі, а й у період вирощування птиці.

"Три птахофабрики групи МХП першими пройшли дану сертифікацію і отримали обгрунтоване право маркувати продукцію позначкою "Без антибіотиків". Це маркування означає, що не тільки у самій продукції відсутні будь-які антибіотики, але також вони не застосовувалися у процесі вирощування птиці", - пояснив Бойко.