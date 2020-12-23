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Курятина на новогодний стол: как выбрать без антибиотиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Многие украинские бренды предлагают покупателям курятину без антибиотиков, но лишь один из них действительно прошел независимый тест на их отсутствие, сообщает УНН.

Курятина на новогодний стол: как выбрать без антибиотиков

Речь о крупнейшем производителе курятины в Украине, агрохолдинге МХП. В Украине он выпускает свою продукцию под брендом "Наша Ряба". Как уточняет исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, МХП прошел их независимый аудит в этом году и остается пока единственным подтвержденным ними производителем курятины без антибиотиков.

В самом МХП рассказывают, что переход на технологию выращивания птицы без антибиотиков стартовал еще несколько лет назад.

"Мы полностью контролируем весь производственный процесс "от зерна до полки". Это не только наш слоган, но и особый подход к экологичности продукции на всех этапах пищевой цепи. МХП постоянно совершенствует свое производство, поэтому мы начали процедуру перехода на антибиотик-free ("без антибиотиков") еще несколько лет назад", - говорит главный ветеринарный врач МХП Евгений Бойко.

Он уточнил, что надпись на упаковке "без антибиотиков" означает не только их отсутствие в мясе, но и в периоде выращивания птицы.

"Три птицефабрики группы МХП первыми прошли данную сертификацию и получили обоснованное право маркировать продукцию пометкой "Без антибиотиков". Эта маркировка означает, что не только в самой продукции отсутствуют какие-либо антибиотики, но также они не применялись в процессе выращивания птицы", - объяснил Бойко.

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