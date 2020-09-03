Курятина "Наша Ряба" першою пройшла тест на відсутність антибіотиків - ветлікар МХП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Виробник курятини "Наша Ряба" (МХП) повністю відмовився від використання антибіотиків. Про це розповів головний ветеринарний лікар холдингу Євген Бойко, передає УНН.
За його словами, нині вони практикують альтернативні методи. Наприклад, застосовують вакцинацію проти бактеріальних секундарних інфекцій на батьківських стадах.
"Здорове батьківське стадо з високим імунним статусом — запорука того, що курчата з такого яйця будуть мати високий потенціал самостійно боротися із залишками секундарної мікрофлори без використання антибіотиків", - каже Бойко.
Він наголошує, що стратегія МХП — це здорове батьківське стадо, висока санітарія, гігієна інкубаційних яєць, якісна інкубація та біобезпека на бройлерному птахівництві.
"Ми повністю контролюємо весь виробничий процес "від зерна до полиці". Це не тільки наш слоган, а й особливий підхід до екологічності продукції на всіх етапах харчового ланцюга. МХП постійно удосконалює своє виробництво, саме тому ми почали процедуру переходу на антибіотик-free ("Без антибіотиків") ще кілька років тому", - додав ветлікар.
Цього року холдинг добровільно став учасником тримісячного моніторингу, організованого "Союзом птахівників України". Асоціація розробила і затвердила вимоги щодо вирощування птиці без застосування антимікробних засобів.
"Три птахофабрики групи МХП першими пройшли дану сертифікацію й отримали обґрунтоване право маркувати продукцію приміткою "Без антибіотиків". Це маркування означає, що не тільки в самій продукції відсутні будь-які антибіотики, але також вони не застосовувалися в процесі вирощування птиці", — пояснив Бойко.
За його словами, велике значення має годування птиці кормом власного виробництва за унікальною рецептурою.
"Якісна, безпечна і екологічно чиста продукція — основні цінності, на яких базується сучасний успішний бізнес і запорука здоров'я всієї родини та суспільства в цілому. Для МХП це не порожні балачки, це те, у що ми віримо", — підсумував Бойко.
Раніше УНН повідомляв, що "Наша Ряба" поки єдина курятина в Україні, яка пройшла тест на відсутність антибіотиків.