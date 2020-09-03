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Курятина "Наша Ряба" першою пройшла тест на відсутність антибіотиків - ветлікар МХП

Київ • УНН

 • 31048 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Виробник курятини "Наша Ряба" (МХП) повністю відмовився від використання антибіотиків. Про це розповів головний ветеринарний лікар холдингу Євген Бойко, передає УНН.

Курятина "Наша Ряба" першою пройшла тест на відсутність антибіотиків - ветлікар МХП

За його словами, нині вони практикують альтернативні методи. Наприклад, застосовують вакцинацію проти бактеріальних секундарних інфекцій на батьківських стадах.

"Здорове батьківське стадо з високим імунним статусом — запорука того, що курчата з такого яйця будуть мати високий потенціал самостійно боротися із залишками секундарної мікрофлори без використання антибіотиків", - каже Бойко.

Він наголошує, що стратегія МХП — це здорове батьківське стадо, висока санітарія, гігієна інкубаційних яєць, якісна інкубація та біобезпека на бройлерному птахівництві.

"Ми повністю контролюємо весь виробничий процес "від зерна до полиці". Це не тільки наш слоган, а й особливий підхід до екологічності продукції на всіх етапах харчового ланцюга. МХП постійно удосконалює своє виробництво, саме тому ми почали процедуру переходу на антибіотик-free ("Без антибіотиків") ще кілька років тому", - додав ветлікар.

Цього року холдинг добровільно став учасником тримісячного моніторингу, організованого "Союзом птахівників України". Асоціація розробила і затвердила вимоги щодо вирощування птиці без застосування антимікробних засобів.

"Три птахофабрики групи МХП першими пройшли дану сертифікацію й отримали обґрунтоване право маркувати продукцію приміткою "Без антибіотиків". Це маркування означає, що не тільки в самій продукції відсутні будь-які антибіотики, але також вони не застосовувалися в процесі вирощування птиці", — пояснив Бойко.

За його словами, велике значення має годування птиці кормом власного виробництва за унікальною рецептурою.

"Якісна, безпечна і екологічно чиста продукція — основні цінності, на яких базується сучасний успішний бізнес і запорука здоров'я всієї родини та суспільства в цілому. Для МХП це не порожні балачки, це те, у що ми віримо", — підсумував Бойко.

Раніше УНН повідомляв, що "Наша Ряба" поки єдина курятина в Україні, яка пройшла тест на відсутність антибіотиків.

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