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Курятина "Наша Ряба" первой прошла тест на отсутствие антибиотиков - ветврач МХП

Киев • УНН

 • 31048 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Производитель курятины "Наша Ряба" (МХП) полностью отказался от использования антибиотиков. Об этом рассказал главный ветеринарный врач холдинга Евгений Бойко, передает УНН.

Курятина "Наша Ряба" первой прошла тест на отсутствие антибиотиков - ветврач МХП

По его словам, сейчас они практикуют альтернативные методы. Например, применяют вакцинацию против бактериальных секундарных инфекций на родительских стадах.

"Здоровое родительское стадо с высоким иммунным статусом - залог того, что цыплята из такого яйца будут иметь высокий потенциал самостоятельно бороться с остатками секундарной микрофлоры без использования антибиотиков", - говорит Бойко.

Он подчеркивает, что стратегия МХП - это здоровое родительское стадо, высокая санитария, гигиена инкубационных яиц, качественная инкубация и биобезопасность на бройлерном птицеводстве.

"Мы полностью контролируем весь производственный процесс "от зерна до полки". Это не только наш слоган, но и особый подход к экологичности продукции на всех этапах пищевой цепи. МХП постоянно совершенствует свое производство, поэтому мы начали процедуру перехода на антибиотик-free ("Без антибиотиков") еще несколько лет назад", - добавил ветврач.

В этом году холдинг добровольно стал участником трехмесячного мониторинга, организованного "Союзом птицеводов Украины". Ассоциация разработала и утвердила требования по выращиванию птицы без применения антимикробных средств.

"Три птицефабрики группы МХП первыми прошли данную сертификацию и получили обоснованное право маркировать продукцию пометкой "Без антибиотиков". Эта маркировка означает, что не только в самой продукции отсутствуют какие-либо антибиотики, но также они не применялись в процессе выращивания птицы", - пояснил Бойко.

По его словам, большое значение имеет кормление птицы кормом собственного производства по уникальной рецептуре.

"Качественная, безопасная и экологически чистая продукция - основные ценности, на которых базируется современный успешный бизнес и залог здоровья всей семьи и общества в целом. Для МХП это не пустые слова, это то, во что мы верим", - подытожил Бойко.

Ранее УНН сообщал, что "Наша Ряба" пока единственная курятина в Украине, которая прошла тест на отсутствие антибиотиков.

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