Курятина "Наша Ряба" первой прошла тест на отсутствие антибиотиков - ветврач МХП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Производитель курятины "Наша Ряба" (МХП) полностью отказался от использования антибиотиков. Об этом рассказал главный ветеринарный врач холдинга Евгений Бойко, передает УНН.
По его словам, сейчас они практикуют альтернативные методы. Например, применяют вакцинацию против бактериальных секундарных инфекций на родительских стадах.
"Здоровое родительское стадо с высоким иммунным статусом - залог того, что цыплята из такого яйца будут иметь высокий потенциал самостоятельно бороться с остатками секундарной микрофлоры без использования антибиотиков", - говорит Бойко.
Он подчеркивает, что стратегия МХП - это здоровое родительское стадо, высокая санитария, гигиена инкубационных яиц, качественная инкубация и биобезопасность на бройлерном птицеводстве.
"Мы полностью контролируем весь производственный процесс "от зерна до полки". Это не только наш слоган, но и особый подход к экологичности продукции на всех этапах пищевой цепи. МХП постоянно совершенствует свое производство, поэтому мы начали процедуру перехода на антибиотик-free ("Без антибиотиков") еще несколько лет назад", - добавил ветврач.
В этом году холдинг добровольно стал участником трехмесячного мониторинга, организованного "Союзом птицеводов Украины". Ассоциация разработала и утвердила требования по выращиванию птицы без применения антимикробных средств.
"Три птицефабрики группы МХП первыми прошли данную сертификацию и получили обоснованное право маркировать продукцию пометкой "Без антибиотиков". Эта маркировка означает, что не только в самой продукции отсутствуют какие-либо антибиотики, но также они не применялись в процессе выращивания птицы", - пояснил Бойко.
По его словам, большое значение имеет кормление птицы кормом собственного производства по уникальной рецептуре.
"Качественная, безопасная и экологически чистая продукция - основные ценности, на которых базируется современный успешный бизнес и залог здоровья всей семьи и общества в целом. Для МХП это не пустые слова, это то, во что мы верим", - подытожил Бойко.
Ранее УНН сообщал, что "Наша Ряба" пока единственная курятина в Украине, которая прошла тест на отсутствие антибиотиков.