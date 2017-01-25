Украинцы рассказали, на каких продуктах экономят больше всего - опрос

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КИЕВ. 25 января. УНН. За последние несколько месяцев цены на продукты питания значительно выросли по сравнению с ноябрем 2016 года. Поэтому корреспондент УНН решил поинтересоваться у украинцев, приходится им ограничивать свой рацион.

Большинство опрошенных ответили, что существенно ощутили на своем кошельке повышение цен на продукты. А именно на молочную продукцию, мясо, несезонные овощи и фрукты.

"Когда я захожу в магазин, то покупаю все что и обычно. Тот же самый хлеб, молоко, мясо и сыр. Ранее на такую ​​закупку я тратила около 200 гривен, а теперь цена выросла до 500 гривен. Это огорчает и значительно влияет на остальные потребности ", - рассказала киевлянка Елена.

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Также участники опроса отметили, что в связи со значительным ростом цен они вынуждены реже ходить в магазины и сдерживать себя при обычных закупках, то есть покупать продукты питания низкого качества или вообще отказываться от некоторых продуктов.

"Сейчас приходится экономить, я перестала покупать фрукты. Ведь они также подорожали. Относительно мяса или сыров, я для своей семьи все равно покупаю, но просто в меньшем количестве. Бывает и так, что покупаем более дешевый продукт и менее качественный ", - киевлянка Анна.

Как сообщал УНН, молоко в Киеве за 10 дней подорожало на 8,6% .

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