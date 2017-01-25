Українці розповіли, на яких продуктах економлять найбільше - опитування

Більшість опитаних відповіли, що суттєво відчули на своєму гаманці підвищення цін на продукти. А саме на молочну продукцію, м’ясо, несезонні овочі та фрукти.

“Коли я заходжу до магазину, то купую все що і зазвичай. Той самий хліб, молоко, м’ясо та сир. Раніше на таку закупку я витрачала близько 200 гривень, а тепер ціна зросла до 500 гривень. Це засмучує і значно впливає на решту потреб”, - розповіла киянка Олена.

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Також учасники опитування зазначили, що у зв'язку зі значним зростанням цін вони вимушені рідше ходити до магазинів та стримувати себе при звичних закупівлях, тобто купувати продукти харчування нижчої якості або взагалі відмовлятись від деяких товарів.

“Зараз доводиться економити, я припинила купувати фрукти. Адже вони також подорожчали. Щодо м’яса чи сирів, я для своєї сім’ї все одно купую, але просто в меншій кількості. Буває й так, що купуємо більш дешевий продукт і менш якісний”, - киянка Ганна.

Як повідомляв УНН, молоко у Києві за 10 днів подорожчало на 8,6%.