Украинцы просят обеспечить избирателей бумажными пакетами на случай тошноты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцы просят обеспечить избирателей бумажными пакетами на случай, если их будет тошнить. Соответствующая петиция за номером 22/050970-эп зарегистрирована 1 марта на сайте Президента Петра Порошенко, передает УНН.
"Призываем обеспечить закупку за счет Госбюджета и свободную раздачу на избирательных участках во время первого и второго туров выборов Президента Украины 2019 бумажных пакетов на случай, если избирателей будет тошнить", - отметил автор петиции Артем Захарченко.
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По его словам, при таком содержании избирательного бюллетеня, тошнота - это естественная реакция психически здорового избирателя после голосования.
Он добавил, что отсутствие пакетов может привести к отказу отдельных граждан от этой обязанности, или же к другим, нежелательным для их здоровья, последствиям.
Напомним, украинцы просят внести в избирательный бюллетень рядом с кандидатами чистую строку.