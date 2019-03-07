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Украинцы просят обеспечить избирателей бумажными пакетами на случай тошноты

Киев  •  УНН

 • 11676 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцы просят обеспечить избирателей бумажными пакетами на случай, если их будет тошнить. Соответствующая петиция за номером 22/050970-эп зарегистрирована 1 марта на сайте Президента Петра Порошенко, передает УНН.

"Призываем обеспечить закупку за счет Госбюджета и свободную раздачу на избирательных участках во время первого и второго туров выборов Президента Украины 2019 бумажных пакетов на случай, если избирателей будет тошнить", - отметил автор петиции Артем Захарченко.

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По его словам, при таком содержании избирательного бюллетеня, тошнота - это естественная реакция психически здорового избирателя после голосования.

Он добавил, что отсутствие пакетов может привести к отказу отдельных граждан от этой обязанности, или же к другим, нежелательным для их здоровья, последствиям.

Напомним, украинцы просят внести в избирательный бюллетень рядом с кандидатами чистую строку.

Украинские Национальные Новости

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