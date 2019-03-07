Українці просять забезпечити виборців паперовими пакетами на випадок нудоти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українці просять забезпечити виборців паперовими пакетами на випадок, якщо їх нудитиме. Відповідна петиція за номером 22/050970-еп зареєстрована 1 березня на сайті Президента Петра Порошенка, передає УНН.
"Закликаємо забезпечити закупівлю за кошти Держбюджету і вільну роздачу на виборчих дільницях під час першого і другого турів виборів Президента України 2019 року паперових пакетів на випадок, якщо виборців нудитиме", - зазначив автор петиції Артем Захарченко.
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За його словами, при такому змісті виборчого бюлетеня, нудота – це природна реакція психічно здорового виборця після голосування.
Він додав, що відсутність пакетів може призвести до відмови окремих громадян від цього обов'язку, або ж до інших, небажаних для їх здоров'я, наслідків.
Нагадаємо, українці просять внести у виборчий бюлетень поряд з кандидатами чистий рядок.