Украинцы просят Президента наказывать тех, кто дает взятки

"Чтобы ответственность несло не только лицо которое берет взятку, но и лицо, которое непосредственно эту взятку предлагает", - говорится в петиции № 22/035807-эп.

Автором петиции выступил Владислав Тронев.

Петиция зарегистрирована 13 апреля этого года и уже набрала 22 голоса из 25 тыс. нужных.

Напомним, данные международного исследования, проведенного и опубликованного агентством Ernst & Young (EY), свидетельствуют, что Украина за два года поднялась на 7 ступенек в рейтинге коррупции в бизнесе и заняла первое место. Исследование охватывает 41 страну (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка (EMEIA).

По данным опроса, проведенного аналитиками, на вопрос о том, сталкиваются ли они с коррупцией при ведении бизнеса, 88% респондентов ответили утвердительно. Стоит отметить, что в прошлом году этот показатель составлял 80%.