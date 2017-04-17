Українці просять Президента карати тих, хто дає хабарі

“Щоб відповідальність несла не тільки та особа яка бере хабар, а й та особа, яка безпосередньо цей хабар пропонує”, — йдеться у петиції № 22/035807-еп.

Автором петиції виступив Владислав Тронєв.

Петиція зареєстрована 13 квітня цього року і вже набрала 22 голоси із 25 тис потрібних.

Нагадаємо, дані міжнародного дослідження, проведеного і опублікованого агентством Ernst&Young (EY), свідчать, що Україна за два роки піднялася на 7 сходинок в рейтингу корупції в бізнесі і посіла перше місце. Дослідження охоплює 41 країну (Європа, Близький Схід, Індія і Африка (EMEIA).

За даними опитування, проведеного аналітиками, на питання про те, чи стикаються вони з корупцією при веденні бізнесу, 88% респондентів відповіли ствердно. Варто відзначити, що в минулому році цей показник становив 80%.