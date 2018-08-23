Украинцы работают в каждой пятой фирме в Польше - исследование

Согласно докладу, 21% компаний в Польше трудоустраивает работников из Украины.



"Это на 10% больше, чем в предыдущем подобном исследовании, что является результатом все больших проблем при поиске работников на местном рынке парке", - говорится в исследовании.

Более 57% работников из Украины планируют в ближайшее время снова приехать в Польшу на заработки. Таких намерений не имеют 22% опрошенных.



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Согласно исследованию, 51% украинских работников находится на заработках в Польше от одного до трех месяцев, 28% - от трех до шести месяцев.

"Это большая проблема, потому польскому работодателю нужны украинские работники минимум на двенадцать месяцев. Большинство хочет нанимать на работу на 18 и более месяцев", - отметили исследователи.

Больше всего украинских трудовых иммигрантов работает в крупных компаниях (40%), в средних предприятиях - 29%, а в малых фирмах - 18%. В ближайшие 12 месяцев найти работников с Украины намерены 17% предприятий в Польше.



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Кроме того, в ходе исследования польских работников спросили об их отношении к украинским коллегам. 46% опрошенных ответило, что "нейтрально", 30% - "положительно", а "негативно" - 11%. Наиболее негативно настроены к работникам из Украины - это лица в возрасте 55-67 лет. Как отмечается в докладе, это неожиданно, поскольку полгода назад именно эта возрастная группа относилась к работникам из-за восточной границы наименее негативно.



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