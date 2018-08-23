Украинцы работают в каждой пятой фирме в Польше - исследование

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 15986 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 39528 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 121899 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 230324 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 177709 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 244075 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 275841 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221982 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252229 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209592 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 44724 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 27321 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 32427 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 24574 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 20562 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 298002 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 269841 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 354819 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 510991 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 599660 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 43628 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 244075 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 88745 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 84446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 89647 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинцы работают в каждой пятой фирме в Польше - исследование

Киев • УНН

 • 13337 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинцы работают в каждой пятой фирме в Польше. 73% анкетируемых украинцев хотят работать в Польше более шести месяцев. Продление этого времени ожидает также 66% польских работодателей. Об этом говорится в свежайшем исследовании компании Personnel Service под названием "Барометр трудовой иммиграции - II полугодие 2018". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Украинцы работают в каждой пятой фирме в Польше - исследование

Согласно докладу, 21% компаний в Польше трудоустраивает работников из Украины.

"Это на 10% больше, чем в предыдущем подобном исследовании, что является результатом все больших проблем при поиске работников на местном рынке парке", - говорится в исследовании.

Более 57% работников из Украины планируют в ближайшее время снова приехать в Польшу на заработки. Таких намерений не имеют 22% опрошенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше обнаружили более 200 незаконных работников из Украины

Согласно исследованию, 51% украинских работников находится на заработках в Польше от одного до трех месяцев, 28% - от трех до шести месяцев.

"Это большая проблема, потому польскому работодателю нужны украинские работники минимум на двенадцать месяцев. Большинство хочет нанимать на работу на 18 и более месяцев", - отметили исследователи.

Больше всего украинских трудовых иммигрантов работает в крупных компаниях (40%), в средних предприятиях - 29%, а в малых фирмах - 18%. В ближайшие 12 месяцев найти работников с Украины намерены 17% предприятий в Польше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы скупают жилье в Польше

Кроме того, в ходе исследования польских работников спросили об их отношении к украинским коллегам. 46% опрошенных ответило, что "нейтрально", 30% - "положительно", а "негативно" - 11%. Наиболее негативно настроены к работникам из Украины - это лица в возрасте 55-67 лет. Как отмечается в докладе, это неожиданно, поскольку полгода назад именно эта возрастная группа относилась к работникам из-за восточной границы наименее негативно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше назвали новый популярное направление для трудоустройства украинский

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12