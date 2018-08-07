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У Польщі виявили понад 200 незаконних працівників з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Понад 230 іноземців, здебільшого громадяни України, незаконно працювало у Нижньосілезькому воєводстві (південно-західний регіон Польщі - ред.). Про це стало відомо після проведеної польськими прикордонниками перевірки в одній з нижньосілезьких агенцій з тимчасового працевлаштування у зв’язку із законністю виконання іноземцями праці протягом трьох місяців, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".

У результаті контролю з’ясовано, що 233 іноземці працювали у Польщі без необхідних дозволів та цивільно-правових договорів. Це, передусім, громадяни України, а також шестеро громадян Грузії та один громадянин Росії.

У зв’язку з порушенням законодавства щодо іноземців відкрили роз’яснювальне провадження. Натомість працедавцю загрожує штраф у розмірі до 30 тисяч злотих.

Нагадаємо, українка народила дитину 25 липня на фабриці у селі Мілєюв, де вона працювала.

Жінка у певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, виявивши її в туалеті. Оскільки породілля була в крові, то сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля у пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Мати з немовлям госпіталізували.

Пізніше жінку було заарештовано.

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