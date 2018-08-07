У Польщі виявили понад 200 незаконних працівників з України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Понад 230 іноземців, здебільшого громадяни України, незаконно працювало у Нижньосілезькому воєводстві (південно-західний регіон Польщі - ред.). Про це стало відомо після проведеної польськими прикордонниками перевірки в одній з нижньосілезьких агенцій з тимчасового працевлаштування у зв’язку із законністю виконання іноземцями праці протягом трьох місяців, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
У результаті контролю з’ясовано, що 233 іноземці працювали у Польщі без необхідних дозволів та цивільно-правових договорів. Це, передусім, громадяни України, а також шестеро громадян Грузії та один громадянин Росії.
У зв’язку з порушенням законодавства щодо іноземців відкрили роз’яснювальне провадження. Натомість працедавцю загрожує штраф у розмірі до 30 тисяч злотих.
Нагадаємо, українка народила дитину 25 липня на фабриці у селі Мілєюв, де вона працювала.
Жінка у певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, виявивши її в туалеті. Оскільки породілля була в крові, то сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля у пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Мати з немовлям госпіталізували.
Пізніше жінку було заарештовано.