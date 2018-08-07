В Польше обнаружили более 200 незаконных работников из Украины

В результате контроля установлено, что 233 иностранца работали в Польше без необходимых разрешений и гражданско-правовых договоров. Это, прежде всего, граждане Украины, а также шесть граждан Грузии и один гражданин России.

В связи с нарушением законодательства в отношении иностранцев открыли разъяснительное производство. Зато работодателю грозит штраф в размере до 30 000 злотых.



Напомним, украинка родила ребенка 25 июля на фабрике в селе Милеюв, где она работала.

Женщина в определенный момент отлучилась от конвейера. После длительного отсутствия ее пошла искать сестра, обнаружив ее в туалете. Поскольку роженица была в крови, то сестра начала паниковать, чем привлекла внимание других сотрудников. Затем они обнаружили новорожденного младенца в пластиковом контейнере. Вытащив ребенка, они вызвали скорую помощь. Мать с младенцем госпитализировали.



Позже женщина была арестована.