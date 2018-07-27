Українка у Польщі намагалася вбити власне немовля

"Дитину вдалося врятувати", - повідомив прокурор окружної прокуратури в Любліні Пьотр Сітарський.

"Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, - це спроба вбивства. Тим не менше, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різноманітні явища, що свідчать про стан неосудності породіллі, що вимагатиме оцінки судового експерта. Також прокурор повинен мати на увазі обставину упривілейованого типу вбивства", - зазначив він.

Подія сталася у середу ввечері. Жінка відійшла від конвеєра і пішла до туалету. Після того, як вона довго не поверталася, її почала шукати сестра, виявивши її закривавленою в туалеті. Інші працівниці знайшли у пластиковій ємкості дитину. Дівчинка, що початково не давала знаків життя, за мить відкрила очі і почала дихати. Її відвезли до лікарні у Сьвідніку.

36-річну жінку наразі ще не допитували. Прокурор визначає з судовим психіатром термін, коли це можна буде зробити.

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