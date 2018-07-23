Українці пограбували у Польщі пункт обміну валюти

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Працівники Надбужанського відділу Прикордонної служби затримали двох громадян України, котрі, використовуючи важкі молоти, здійснили напад на один з пунктів обміну іноземної валюти в місті Жари Любуського воєводства Польщі. Найближчі три місяці арештовані українці проведуть під вартою. Їм загрожує від трьох до дванадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланянм на "Польське Радіо".

Зухвалий напад стався у ніч з 16 на 17 липня. Двоє нападників у масках атакували цілодобовий пункт обміну іноземної валюти в Жарах. Всередині приміщення вони відразу кинулися з важкими молотами розбивати шибу, що відгороджує касира від клієнтів. Протягом кількадесяти секунд їм вдалося пробити отвір, через який нападники поцупили частину грошей. Зловмисники втекли у невідомому напрямку. Поліцію про атаку повідомив працівник охорони, який відреагував на активовану працівницею пункту обміну тривогу.

Правоохоронці встановили, шо напад могли здійснити двоє українців у віці 41 та 43 років. Інформацію передали правоохоронним органам по всій країні.

Вже у ніч на 17 липня співробітники Надбужанського відділу Прикордонної служби в Дорогуську затримали двох громадян України, котрі намагалися незаконно перейти кордон з Польщі в Україну залізничним мостом. Після перевірки затриманих польські прикордонники з’ясували, що затриманих розшукує любуська поліція за напад у Жарах.

Правоохоронці з’ясовують, чи затримані можуть бути причетні до подібних нападів на терені цілої країни.

Нагадаємо, у Польщі затримано українців за торгівлю контрабандними цигарками.

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