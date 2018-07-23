У Польщі затримано українців за торгівлю контрабандними цигарками

Розслідування у справі міжнародної банди ведуть працівники Надбужанського відділу Прикордонної служби у Гребенному під наглядом Окружної прокуратури в місті Замостя.



Розбита організована злочинна група протягом декількох місяців ввела на ринок Європейського Союзу цигарки без польських акцизних знаків на суму майже 1,5 млн злотих (понад 340 тис. євро). Зловмисники придбали тютюн для незаконного виготовлення цигарок, ринкова вартість якого становить 1,7 млн злотих (понад 390 тис. євро).



До складу групи входили громадяни Польщі та України, які займалися нелегальною діяльністью на терені Люблінського, Підкарпатського, Вармінсько-Мазурського, Мазовєцького та Куявсько-Поморського воєводств. Злочинці везли контрабандні цигарки з України, використовуючи для цього авто зі спеціально обладнаними сховками і переправляли їх у центральну Польщу та Німеччину.



Усім затриманим висунуті звинувачення, пов’язані з участю в організованій злочинній групі та контрабандою акцизних товарів. Чотирьох громадян Польщі, яких звинуватили у керівництві групою, арештовано. Щодо інших застосовано нагляд поліції.



Нагадаємо, 9 червня, в рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Кордон-2018", прикордонники Чернівецького загону завадили переміщенню до Румунії 16 ящиків контрабандних тютюнових виробів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.