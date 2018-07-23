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В Польше задержали украинцев за торговлю контрабандными сигаретами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Сотрудники Пограничной службы Польши в Люблинском воеводстве задержали международную банду, которая занималась контрабандой сигарет из Украины, а также их незаконным изготовлением в Польше. Задержаны 20 человек. В состав группы входили граждане Польши и Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Расследование по делу международной банды ведут работники Надбужанского отдела Пограничной службы в Гребенном под наблюдением Окружной прокуратуры в городе Замостье.

Разбитая организованная преступная группа в течение нескольких месяцев ввела на рынок Европейского Союза сигареты без польских акцизных знаков на сумму почти 1,5 млн злотых (более 340 тыс. евро). Злоумышленники приобрели табак для незаконного изготовления сигарет, рыночная стоимость которого составляет 1,7 млн злотых (более 390 тыс. евро).

В состав группы входили граждане Польши и Украины, которые занимались нелегальной деятельностью на территории Люблинского, Подкарпатского, Варминско-Мазурского, Мазовецкого и Куявско-Поморского воеводств. Преступники везли контрабандные сигареты из Украины, используя для этого авто со специально оборудованными тайниках и переправляли их в центральную Польшу и Германию.

Всем задержанным предъявлены обвинения, связанные с участием в организованной преступной группе и контрабандой акцизных товаров. Четырех граждан Польши, которых обвинили в руководстве группой, арестованы. Что касается других применено надзор полиции.

Напомним, 9 июня, в рамках совместной специальной пограничной операции "Граница-2018", пограничники Черновицкого отряда помешали перемещению в Румынию 16 ящиков контрабандных табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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