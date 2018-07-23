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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38862 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102189 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124214 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131753 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169014 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153306 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141050 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Украинцы ограбили в Польше пункт обмена валюты

Киев  •  УНН

 • 9987 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Работники Надбужанского отдела пограничной службы задержали двух граждан Украины, которые, используя тяжелые молоты, совершили нападение на один из пунктов обмена иностранной валюты в городе Жары Любуского воеводства Польши. Ближайшие три месяца арестованы украинцы проведут под стражей. Им грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со посиланянм на "Польское радио".

Дерзкое нападение произошло в ночь с 16 на 17 июля. Двое нападавших в масках атаковали круглосуточный пункт обмена иностранной валюты в Жарах. Внутри помещения они сразу бросились с тяжелыми молотами разбивать окошко, что отгораживает кассира от клиентов. В течение нескольких десятков секунд им удалось пробить отверстие, через которое нападающие украли часть денег. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В полицию об атаке сообщил работник охраны, который отреагировал на активированную работницей пункта обмена тревогу.

Правоохранители установили, шо нападение могли осуществить два украинца в возрасте 41 и 43 лет. Информацию передали правоохранительным органам по всей стране.

Уже в ночь на 17 июля сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Дорогуске задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно перейти границу из Польши в Украину железнодорожным мостом. После проверки задержанных польские пограничники выяснили, что задержанных разыскивает Любуская полиция за нападение в Жарах.

Правоохранители выясняют, задержанные могут быть причастны к подобным нападениям на территории всей страны.

Напомним, в Польше задержан украинский за торговлю контрабандными сигаретами.

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