Украинцы ограбили в Польше пункт обмена валюты

Дерзкое нападение произошло в ночь с 16 на 17 июля. Двое нападавших в масках атаковали круглосуточный пункт обмена иностранной валюты в Жарах. Внутри помещения они сразу бросились с тяжелыми молотами разбивать окошко, что отгораживает кассира от клиентов. В течение нескольких десятков секунд им удалось пробить отверстие, через которое нападающие украли часть денег. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В полицию об атаке сообщил работник охраны, который отреагировал на активированную работницей пункта обмена тревогу.

Правоохранители установили, шо нападение могли осуществить два украинца в возрасте 41 и 43 лет. Информацию передали правоохранительным органам по всей стране.

Уже в ночь на 17 июля сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Дорогуске задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно перейти границу из Польши в Украину железнодорожным мостом. После проверки задержанных польские пограничники выяснили, что задержанных разыскивает Любуская полиция за нападение в Жарах.

Правоохранители выясняют, задержанные могут быть причастны к подобным нападениям на территории всей страны.



Напомним, в Польше задержан украинский за торговлю контрабандными сигаретами.