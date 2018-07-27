Украинка в Польше пыталась убить собственного младенца

"Ребенка удалось спасти", - сообщил прокурор окружной прокуратуры в Люблине Петр Ситарский.

"Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, беря во внимание обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта. Также прокурор должен взять во внимание обстоятельство привилегированного типа убийства", - отметил он.

Происшествие произошло в среду вечером. Женщина отошла от конвейера и пошла в туалет. После того, как она долго не возвращалась, ее начала искать сестра, обнаружив ее окровавленной в туалете. Другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, изначально не подавала признаков жизни, но через мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу в Свиднике.

36-летнюю женщину пока еще не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.

Напомним, украинцы ограбили в Польше пункт обмена валюты.