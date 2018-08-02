У Польщі арештовано українку, яка хотіла вбити власне немовля

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Суд в польському Любліні арештував 36-річну українку, Надію К., яка народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів в Люблінському воєводстві і залишила її у пластиковому контейнері. Дитину вдалося врятувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Підозрювана у замаху на вбивство власної дитини заарештована на 3 місяці. Про це повідомив прокурор Пьотр Сітарський з Окружної прокуратури в Любліні.

"Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність постійного місця проживання у Польщі", - повідомив прокурор.

Найближчим часом жінка пройде психіатричну експертизу, під час якої експерти оцінять ступінь її осудності.

Нагадаємо, українка народила дитину 25 липня на фабриці у селі Мілєюв, де вона працювала.

Жінка у певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, виявивши її в туалеті. Оскільки породілля була в крові, то сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля у пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Мати з немовлям госпіталізували.

"Новонароджена дівчинка важить 2,5 кг. Вона надалі залишається під опікою лікарів. Стан породіллі важкий, але стабільний", - повідомив Сітарський.

Українка тимчасово працювала на підприємстві на законних підставах. Період її працевлаштування мав закінчитися у серпні цього року.

За спробу вбивства у Польщі може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Якщо виявиться, що спроба вбивства матір’ю відбулася під час пологів під впливом їхнього перебігу, кримінальна відповідальність є меншою і становить до п’яти років позбавлення волі.

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