У Польщі арештовано українку, яка хотіла вбити власне немовля

Підозрювана у замаху на вбивство власної дитини заарештована на 3 місяці. Про це повідомив прокурор Пьотр Сітарський з Окружної прокуратури в Любліні.



"Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність постійного місця проживання у Польщі", - повідомив прокурор.



Найближчим часом жінка пройде психіатричну експертизу, під час якої експерти оцінять ступінь її осудності.



Нагадаємо, українка народила дитину 25 липня на фабриці у селі Мілєюв, де вона працювала.



Жінка у певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, виявивши її в туалеті. Оскільки породілля була в крові, то сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля у пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Мати з немовлям госпіталізували.



"Новонароджена дівчинка важить 2,5 кг. Вона надалі залишається під опікою лікарів. Стан породіллі важкий, але стабільний", - повідомив Сітарський.



Українка тимчасово працювала на підприємстві на законних підставах. Період її працевлаштування мав закінчитися у серпні цього року.



За спробу вбивства у Польщі може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Якщо виявиться, що спроба вбивства матір’ю відбулася під час пологів під впливом їхнього перебігу, кримінальна відповідальність є меншою і становить до п’яти років позбавлення волі.