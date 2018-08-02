В Польше арестована украинка, которая хотела убить собственного младенца

Подозреваемая в покушении на убийство собственного ребенка арестована на 3 месяца. Об этом сообщил прокурор Петр Ситарский с Окружной прокуратуры в Люблине.



"Основанием для временного ареста является как серьезность наказания, за которое в этом случае грозит пожизненное заключение, так и отсутствие постоянного места жительства в Польше", - сообщил прокурор.



В ближайшее время женщина пройдет психиатрическую экспертизу, во время которой эксперты оценят степень ее вменяемости.



Напомним, украинка родила ребенка 25 июля на фабрике в селе Милеюв, где она работала.



Женщина в определенный момент отлучилась от конвейера. После длительного отсутствия ее пошла искать сестра, обнаружив ее в туалете. Поскольку роженица была в крови, то сестра начала паниковать, чем привлекла внимание других сотрудников. Затем они обнаружили новорожденного младенца в пластиковом контейнере. Вытащив ребенка, они вызвали скорую помощь. Мать с младенцем госпитализировали.



"Новорожденная девочка весит 2,5 кг. Она продолжает оставаться под опекой врачей. Состояние роженицы тяжелое, но стабильное", - сообщил Ситарский.



Украинка временно работала на предприятии на законных основаниях. Период трудоустройства должен был закончиться в августе этого года.



За попытку убийства в Польше может угрожать пожизненное заключение. Если окажется, что попытка убийства матерью произошла во время родов под влиянием их прохождения, уголовная ответственность меньше и составляет до пяти лет лишения свободы.