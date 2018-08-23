Українці працюють у кожній п'ятій фірмі у Польщі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українці працюють у кожній п'ятій фірмі в Польщі. 73% анкетованих українців хочуть працювати у Польщі понад шість місяців. Подовження цього часу очікує також 66% польських роботодавців. Про це йдеться у найсвіжішому дослідженні компанії Personnel Service під назвою "Барометр трудової імміграції – ІІ півріччя 2018 року". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Згідно з доповіддю, 21% компаній у Польщі працевлаштовує працівників з України.
"Це на 10% більше, ніж у попередньому подібному дослідженні, що є результатом все більших проблем під час пошуку працівників на місцевому ринку парці", – говориться у дослідженні.
Понад 57% працівників з України планують найближчим часом знову приїхати до Польщі на заробітки. Таким намірів не мають 22% опитаних.
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Згідно з дослідженням, 51% українських працівників перебуває на заробітках у Польщі від одного до трьох місяців, 28% – від трьох до шести місяців.
"Це велика проблема, бо польському роботодавцю потрібні українські працівники щонайменше на дванадцять місяців. Більшість хоче наймати на роботу на 18 і більше місяців", – зауважили дослідники.
Найбільше українських трудових іммігрантів працює у великих компаніях (40%), у середніх підприємствах – 29%, а у малих фірмах – 18%. У найближчі 12 місяців знайти працівників з України має намір 17% підприємств у Польщі.
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Крім того, під час дослідження польських працівників запитали про їхнє ставлення до українських колег. 46% опитаних відповіло, що "нейтрально", 30% – "позитивно", а "негативно" – 11%. Найбільш негативно налаштовані до працівників з України – це особи у віці 55-67 років. Як наголошено у доповіді, це несподівано, оскільки півроку тому саме ця вікова група ставилася до працівників з-за східного кордону найменш негативно.
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