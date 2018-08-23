Українці працюють у кожній п'ятій фірмі у Польщі - дослідження

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українці працюють у кожній п'ятій фірмі в Польщі. 73% анкетованих українців хочуть працювати у Польщі понад шість місяців. Подовження цього часу очікує також 66% польських роботодавців. Про це йдеться у найсвіжішому дослідженні компанії Personnel Service під назвою "Барометр трудової імміграції – ІІ півріччя 2018 року". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".