Українці скуповують житло у Польщі

Найбільше іноземці цікавились житлом у Варшаві. Торік у столиці Польщі вони придбали 1047 квартир, це на 5% менше, ніж попереднього року. Частка варшавського ринку у купівлі помешкань іноземними фізичними особами становила 23% проти 26% у 2016 році.



Краків був другим після Варшави містом, у якому іноземці купили найбільше квартир. Там іноземні громадяни придбали 713 помешкань, що на 18% більше, ніж у 2016 році. На третій сходинці знову опинився Вроцлав, де було продано 462 квартири іноземцям (на 2% більше).



Третій рік поспіль серед іноземців українці купують у Польщі найбільше житла. У 2017 році громадяни України придбали помешкань загальною площею 70 тис. квадратних метрів, це на 16% більше, ніж у 2016 році. Водночас попит іноземців становив 265 тис. квадратних метрів (на 6% більше, ніж попереднього року). Це означає, що українці придбали 27% усієї житлової площі, придбаної іноземцями у Польщі (фізичні особи), що на 3% більше, ніж попереднього року.



Обчисливши середню площу квартири, придбаної іноземцем (59 квадратних метрів), можна дійти висновку, що українці купили торік у Польщі 1191 квартиру проти 1023 у 2016 році.



Значення українців на польському ринку житла збільшилося після початку війни в Україні, що в результаті вплинуло на збільшення числа українців у Польщі. За даними Національного банку Польщі, у 2017 році у країні перебувало в середньому 900 тис. громадян України.



Наступні місця серед іноземців щодо придбаного житла у Польщі посідають: німці, британці, білоруси та французи. Слід зауважити, що до 2014 року у цьому рейтингу лідирували німці, однак вже за рік їх випередили українці.



Нагадаємо, за офіційними даними, у першому півріччі цього року кількість іноземців із посвідками на проживання у Польщі збільшилася на 25 тис.осіб. У середині 2018 року такий дозвіл мало загалом 350 тис. осіб, з них українців 163 тисячі.