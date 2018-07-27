Украинцы скупают жилье в Польше

Больше всего иностранцы интересовались жильем в Варшаве. В прошлом году в столице Польши они приобрели 1047 квартир, это на 5% меньше, чем годом ранее. Доля варшавского рынка в покупке квартир иностранными физическими лицами составила 23% против 26% в 2016 году.



Краков был вторым после Варшавы городом, в котором иностранцы купили больше всего квартир. Там иностранные граждане приобрели 713 квартир, что на 18% больше, чем в 2016 году. На третьем месте снова оказался Вроцлав, где было продано 462 квартиры иностранцам (на 2% больше).



Третий год подряд среди иностранцев украинцы покупают в Польше больше всего жилья. В 2017 году граждане Украины приобрели помещений общей площадью 70 тыс. квадратных метров, это на 16% больше, чем в 2016 году. В то же время спрос иностранцев составил 265 тыс. квадратных метров (на 6% больше, чем годом ранее). Это означает, что украинцы приобрели 27% всей жилой площади, приобретенной иностранцами в Польше (физические лица), что на 3% больше, чем годом ранее.



Вычислив среднюю площадь квартиры, приобретенной иностранцем (59 квадратных метров), можно сделать вывод, что украинцы купили в прошлом году в Польше 1191 квартиру против 1023 в 2016 году.



Значение украинцев на польском рынке жилья увеличилось после начала войны в Украине, что в результате повлияло на увеличение числа украинцев в Польше. По данным Национального банка Польши, в 2017 году в стране находилось в среднем 900 тыс. граждан Украины.



Следующие места среди иностранцев по приобретенного жилья в Польше занимают: немцы, британцы, белорусы и французы. Следует заметить, что к 2014 году в этом рейтинге лидировали немцы, однако уже через год их опередили украинцы.



Напомним, по официальным данным, в первом полугодии этого года количество иностранцев с видами на жительство в Польше увеличилось на 25 тыс.чел. В середине 2018 года такое разрешение имело 350 тыс. человек, из них украинцев 163000.