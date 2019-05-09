Украинцы попали в топ-30 дуэтов мирового рейтинга в фигурном катании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленные рейтинги фигуристов в мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду, информирует УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.
По состоянию на 2 мая 2019 года лучшим среди наших соотечественников является Ярослав Паниот - 73 место из 636 баллов, Иван Шмуратко идет 82-м, а Иван Павлов 90-й. У женщин Анастасия Архипова 86-я, Анна Хниченкова 136-я, Анастасия Гожва 153-я.
Лучшей у женщин оказалась россиянка Алина Загитова, у мужчин - Нэтан Чен из США.
В спортивных танцах на льду лидируют американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Зато сразу две украинские пары находятся в топ-50. Дарья Попова и Владимир Беликов занимают двадцать шестой место, а Александра Назарова и Максим Никитин - тридцать вторая.
Также отметим, что в парном катании выше всех среди украинцев разместились София Нестерова и Артем Даренский - 42.
Как сообщалось ранее, украинская фигуристка была лучшей на турнире в Стамбуле.