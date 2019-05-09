Украинцы попали в топ-30 дуэтов мирового рейтинга в фигурном катании

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 92729 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103300 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106119 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107545 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132448 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113546 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139081 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144833 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130251 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130310 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы попали в топ-30 дуэтов мирового рейтинга в фигурном катании

Украинцы попали в топ-30 дуэтов мирового рейтинга в фигурном катании

Киев  •  УНН

 • 10066 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленные рейтинги фигуристов в мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду, информирует УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

По состоянию на 2 мая 2019 года лучшим среди наших соотечественников является Ярослав Паниот - 73 место из 636 баллов, Иван Шмуратко идет 82-м, а Иван Павлов 90-й. У женщин Анастасия Архипова 86-я, Анна Хниченкова 136-я, Анастасия Гожва 153-я.

Лучшей у женщин оказалась россиянка Алина Загитова, у мужчин - Нэтан Чен из США.

В спортивных танцах на льду лидируют американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Зато сразу две украинские пары находятся в топ-50. Дарья Попова и Владимир Беликов занимают двадцать шестой место, а Александра Назарова и Максим Никитин - тридцать вторая.

Также отметим, что в парном катании выше всех среди украинцев разместились София Нестерова и Артем Даренский - 42.

Как сообщалось ранее, украинская фигуристка была лучшей на турнире в Стамбуле.

Украинские Национальные Новости

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