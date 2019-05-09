Українці потрапили до топ-30 дуетів світового рейтингу у фігурному катанні

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) опублікувала оновлені рейтинги фігуристів у чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та спортивних танцях на льоду, інформує УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.

Станом на 2 травня 2019 року кращим серед наших співвітчизників є Ярослав Паніот – 73 місце з 636 балами, Іван Шмуратко йде 82-м, а Іван Павлов 90-й. У жінок Анастасія Архіпова 86-та, Анна Хниченкова 136-та, Анастасія Гожва 153-та.
Кращою у жінок є росіянка Аліна Загітова, у чоловіків – Нетан Чен з США.

У спортивних танцях на льоду лідирують американці Медісон Хаббелл і Закарі Донохью. Натомість одразу дві українські пари знаходяться в топ-50. Дарина Попова і Володимир Бєліков займають 26-е місце, а Олександра Назарова і Максим Нікітін - 32-е.

Також відзначимо, у парному катанні найвище серед українців розмістилися Софія Нестерова і Артем Даренський – 42.

Як повідомлялося раніше, українська фігуристка була кращою на турнірі в Стамбулі. 

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