Українці потрапили до топ-30 дуетів світового рейтингу у фігурному катанні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) опублікувала оновлені рейтинги фігуристів у чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та спортивних танцях на льоду, інформує УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
Станом на 2 травня 2019 року кращим серед наших співвітчизників є Ярослав Паніот – 73 місце з 636 балами, Іван Шмуратко йде 82-м, а Іван Павлов 90-й. У жінок Анастасія Архіпова 86-та, Анна Хниченкова 136-та, Анастасія Гожва 153-та.
Кращою у жінок є росіянка Аліна Загітова, у чоловіків – Нетан Чен з США.
У спортивних танцях на льоду лідирують американці Медісон Хаббелл і Закарі Донохью. Натомість одразу дві українські пари знаходяться в топ-50. Дарина Попова і Володимир Бєліков займають 26-е місце, а Олександра Назарова і Максим Нікітін - 32-е.
Також відзначимо, у парному катанні найвище серед українців розмістилися Софія Нестерова і Артем Даренський – 42.
Як повідомлялося раніше, українська фігуристка була кращою на турнірі в Стамбулі.