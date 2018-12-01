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Фігуристка Архіпова тріумфувала на міжнародному турнірі у Стамбулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. 14-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова здобула переконливу перемогу на міжнародному турнірі “Bosphorus Cup-2018”, який проходить у Стамбулі. Про це інформує УНН із посиланням на прес-службу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Виступаючи в юніорській категорії, учениця Марини Амірханової за підсумками короткої та довільної програм набрала 172,53 бали. Свою найближчу суперницю — грузинку Аліну Урушадзе наша спортсменка випередила майже на 28 балів.

Зазначається, що Архіпова вийшла на лід після важкої травми і вкотре продемонструвала справжній спортивний характер, успішно виконавши обидві програми.

В змаганнях юніорок виступили ще дві українські фігуристки. Ніколь Найді, яка набрала третю суму балів після виконання короткої програми, не вдалося так само успішно виступити й у довільній, де вона посіла шосте місце. У підсумку — четверта позиція з результатом 120,64. Катерина Стрюченко завершила змагання на 20-му місці — 89,50.

Примітно, що призи традиційного міжнародного турніру “Bosphorus Cup” розігруються в чоловічому та жіночому одиночному катанні серед дорослих, юніорів та у віковій категорії “Advanced Novice”, а також у спортивних танцях на льоду (дорослі та юніори). Серед наймолодших від України виступив Володимир Андрейцов, який змагався ще з двома учасниками і посів третє місце — 70,34. Призове третє місце — в юніора Сергія Соколова — 142,83.

Крім того додамо, сьогодні розпочнуть боротьбу одиночники у дорослій категорії, де виступає наш Іван Шмуратко, а також юніори-танцюристи, де Україну представляють Софія Лизогуб/Данило Єфременко.

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