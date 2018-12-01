Фигуристка Архипова победила на международном турнире в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. 14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала убедительную победу на международном турнире “Bosphorus Cup-2018”, который проходит в Стамбуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках.
Выступая в юниорской категории, ученица Марины Амирхановой по итогам короткой и произвольной программ набрала 172,53 балла. Свою ближайшую соперницу — грузинку Алину Урушадзе наша спортсменка опередила почти на 28 баллов.
Отмечается, что Архипова вышла на лед после тяжелой травмы и еще раз продемонстрировала настоящий спортивный характер, успешно выполнив обе программы.
В соревнованиях юниорок выступили еще две украинские фигуристки. Николь Найди, которая набрала третью сумму баллов после исполнения короткой программы, не удалось так же успешно выступить и в произвольной, где она заняла шестое место. В итоге — четвертая позиция с результатом 120,64. Екатерина Стрюченко завершила соревнования на 20-м месте — 89,50.
Примечательно, что призы традиционного международного турнира “Bosphorus Cup” разыгрываются в мужском и женском одиночном катании среди взрослых, юниоров и в возрастной категории “Advanced Novice”, а также в спортивных танцах на льду (взрослые и юниоры). Среди молодых от Украины выступил Владимир Андрейцов, который соревновался еще с двумя участниками и занял третье место — 70,34. Призовое третье место — в юниора Сергея Соколова — 142,83.
Кроме того добавим, сегодня начнут борьбу одиночники во взрослой категории, где выступает наш Иван Шмуратко, а также юниоры-танцоры, где Украину представляют София Лизогуб/Даниил Ефременко.