Украинцы начали возвращаться после задержки из Шарм-эль-Шейха - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Граждане Украины, которые задержались в Шарм-эль-Шейхе, начали возвращаться домой. Об этом написал в Twitter глава управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН.
"Украинцы, задержавшихся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле ", - написал он.
Напомним, 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.
Людей разместили в гостинице Experience Park Land.