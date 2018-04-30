Украинцы начали возвращаться после задержки из Шарм-эль-Шейха - МИД

"Украинцы, задержавшихся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле ", - написал он.

Напомним, 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

Людей разместили в гостинице Experience Park Land.