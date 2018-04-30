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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19086 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українці почали повертатися після затримки з Шарм-ель-Шейху – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Громадяни України, які затрималися в Шарм-ель-Шейху, почали повертатися додому. Про це написав в Twitter очільник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає УНН.

Українці почали повертатися після затримки з Шарм-ель-Шейху – МЗС

“Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі”, — написав він.

Нагадаємо, 27 квітня за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова. Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Людей розмістили у готелі Experience Park Land.

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