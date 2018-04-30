Українці почали повертатися після затримки з Шарм-ель-Шейху – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Громадяни України, які затрималися в Шарм-ель-Шейху, почали повертатися додому. Про це написав в Twitter очільник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає УНН.
“Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі”, — написав він.
Нагадаємо, 27 квітня за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова. Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.
Людей розмістили у готелі Experience Park Land.