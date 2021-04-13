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Украинцы переходят на безналичные расчеты: число бесконтактных оплат почти удвоилось

Украинцы переходят на безналичные расчеты: число бесконтактных оплат почти удвоилось

Киев  •  УНН

 • 26512 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине в течение 2020 года продолжали увеличиваться безналичные платежи с использованием платежных карточек. При этом количество бесконтактных оплат и операций с использованием NFC-технологии почти удвоилось в торговой сети. Об этом говорится в отчете НБУ с оверсайта инфраструктур финансового рынка за прошлый год, передает УНН.

Детали

Так, количество безналичных платежей за прошлый год выросло на 25,1% до 5 211,2 млн шт. (86,9% от общего количества), а сумма - на 22,8% и достигла 2 208,7 млн грн (55,8% от общей суммы операций по карточкам).

По сумме безналичных операций с использованием платежных карточек превалировали переводы с карты на карту (42,8%), их количество составляло 12,6%. В то же время почти половину количества безналичных операций с использованием платежных карточек (49,8%) совершено в торговой сети, их сумма составляла 26,9% всех безналичных операций. По сравнению с 2019 годом расчеты в торговой сети выросли на 21,8% по количеству и 15,9% по сумме. Более половины этих операций (56,8% количества, 57,0% суммы) - операции с использованием технологии бесконтактной оплаты и NFC-технологии.

В общем операции с использованием технологии бесконтактной оплаты и NFC-технологии превышают операции с физическим считыванием платежной карточки. Так, операции в торговой сети с физическим считыванием платежной карточки по сравнению с 2019 годом уменьшились на 17,6% по количеству и 22,3% по сумме. В то же время операции с использованием технологии бесконтактной оплаты и NFC-технологии за этот период выросли на 91,5% по количеству и 84,2% по сумме.

Дополнение

В прошлом году доля безналичных операций по платежным картам достигла почти 50%. По количеству безналичных операций еще больше - 8 из 10 операций с платежными карточками уже были безналичными.

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