Українці переходять на безготівкові розрахунки: кількість безконтактних оплат майже подвоїлася

Деталі

Так, кількість безготівкових платежів за минулий рік зросла на 25,1% до 5 211,2 млн шт. (86,9% від загальної кількості), а сума – на 22,8% та досягла 2 208,7 млрд грн (55,8% від загальної суми операцій з картками).

За сумою безготівкових операцій з використанням платіжних карток превалювали перекази з картки на картку (42,8%), їхня кількість становила 12,6%. Водночас майже половину кількості безготівкових операцій з використанням платіжних карток (49,8%) здійснено в торговельній мережі, їхня сума становила 26,9% усіх безготівкових операцій. Порівняно з 2019 роком розрахунки в торговельній мережі зросли на 21,8% за кількістю та 15,9% за сумою. Понад половина цих операцій (56,8% кількості, 57,0% суми) – операції з використанням технології безконтактної оплати та NFC-технології.

Загалом операції з використанням технології безконтактної оплати та NFC-технології перевищують операції з фізичним зчитуванням платіжної картки. Так, операції в торговельній мережі з фізичним зчитуванням платіжної картки порівняно з 2019 роком зменшилися на 17,6% за кількістю та 22,3% за сумою. Водночас операції з використанням технології безконтактної оплати та NFC-технології за цей період зросли на 91,5% за кількістю та 84,2% за сумою.

Доповнення

Торік частка безготівкових операцій з платіжними картками досягла майже 50%. За кількістю безготівкових операцій ще більше – 8 із 10 операцій з платіжними картками вже були безготівкові.