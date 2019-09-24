НБУ: безготівкові операції з платіжними картками сягнули майже 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Частка безготівкових операцій з платіжними картками досягла майже 50%. Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Холод, передає УНН з посиланням на пресслужбу регулятора.
"Зараз ми перетинаємо екватор – частка безготівкових операцій з платіжними картками досягла майже 50%. За кількістю безготівкових операцій ще більше – 8 із 10 операцій з платіжними картками вже безготівкові. Це результат спільної роботи усіх учасників ринку", – зауважив він.
Холод додав, що водночас, для формування стійкої звички розраховуватися безготівково потрібно розвивати фінансову обізнаність населення.
Нагадаємо, НБУ назвав найчастіші скарги українців на фінансові установи.