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НБУ: безготівкові операції з платіжними картками сягнули майже 50%

НБУ: безготівкові операції з платіжними картками сягнули майже 50%

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Частка безготівкових операцій з платіжними картками досягла майже 50%. Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Холод, передає УНН з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Зараз ми перетинаємо екватор – частка безготівкових операцій з платіжними картками досягла майже 50%. За кількістю безготівкових операцій ще більше – 8 із 10 операцій з платіжними картками вже безготівкові. Це результат спільної роботи усіх учасників ринку", – зауважив він.

Холод додав, що водночас, для формування стійкої звички розраховуватися безготівково потрібно розвивати фінансову обізнаність населення.

Нагадаємо, НБУ назвав найчастіші скарги українців на фінансові установи.

Українські Національні Новини

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