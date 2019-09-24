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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56582 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111022 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102873 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109964 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119520 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140445 просмотра

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НБУ: безналичные операции с платежными карточками достигли почти 50%

НБУ: безналичные операции с платежными карточками достигли почти 50%

Киев  •  УНН

 • 10711 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Доля безналичных операций с платежными карточками достигла почти 50%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод, передает УНН со ссылкой на пресс-службе регулятора.

"Сейчас мы пересекаем экватор - доля безналичных операций с платежными карточками достигла почти 50%. По количеству безналичных операций еще больше - 8 из 10 операций с платежными карточками уже безналичные. Это результат совместной работы всех участников рынка", - отметил он.

Холод добавил, что одновременно для формирования устойчивой привычки рассчитываться по безналу нужно развивать финансовую осведомленность населения.

Напомним, НБУ назвал самые частые жалобы украинцев на финансовые учреждения.

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