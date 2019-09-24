НБУ: безналичные операции с платежными карточками достигли почти 50%

"Сейчас мы пересекаем экватор - доля безналичных операций с платежными карточками достигла почти 50%. По количеству безналичных операций еще больше - 8 из 10 операций с платежными карточками уже безналичные. Это результат совместной работы всех участников рынка", - отметил он.

Холод добавил, что одновременно для формирования устойчивой привычки рассчитываться по безналу нужно развивать финансовую осведомленность населения.

Напомним, НБУ назвал самые частые жалобы украинцев на финансовые учреждения.