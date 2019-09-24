НБУ назвав найчастіші скарги українців на фінустанови
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Національний банк України назвав нав’язування непотрібних послуг найчастішою скаргою споживачів на фінансові установи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.
"Близько половини усіх скарг від споживачів на фінансові установи, які надходять до Національного банку, стосуються нав’язування непотрібних послуг. Наприклад, страхування, нотаріальних послуг тощо", - сказано у повідомленні.
Як вказали у НБУ, законодавство забороняє фінансовим установам нав’язувати послуги. "Але упродовж останніх восьми років жоден державний орган не мав повноважень контролювати дотримання цієї норми", - додали у регуляторі.
При цьому у Нацбанку зауважили, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон, який покликаний виправити ситуацію. "Документ покладає на НБУ зобов’язання із захисту прав споживачів фінпослуг та надає йому інструменти регулювання ринкової поведінки учасників фінансового сектору щодо споживачів", - зазначається у повідомленні.
"Споживачі мають право скаржитися до фінансової установи, якщо її співробітники нав’язують непотрібні послуги. А якщо відповідь установи не задовільнила, вони можуть звертатися до Національного банку", - підкреслили у регуляторі.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада внесла зміни щодо захисту прав споживачів фінпослуг.