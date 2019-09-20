Рада внесла зміни щодо захисту прав споживачів фінпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому зміни щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Відповідний проект закону підтримали 309 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону1085-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг направлений на створення належної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин та неузгодженостей в чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів, в тому числі у Законі України “Про споживче кредитування”.
Ухвалення законопроекту дозволить зміцнити довіру споживачів фінансових послуг до фінансового сектору, створити механізми захисту їх прав та інтересів, забезпечити кращу поінформованість споживачів про фінансові послуги, що їм пропонуються та надаються.
Нагадаємо, 11 вересня народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект 1085-1, який передбачає посилення захисту прав споживачів фінансових послуг — зокрема, зобов’язання банків повідомляти громадянину про всі умови надання кредиту.