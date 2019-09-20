Рада внесла изменения по защите прав потребителей финуслуг
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в целом изменения по защите прав потребителей финансовых услуг. Соответствующий проект закона пидтримали 309 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закону1085-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг направлен на создание надлежащей системы защиты прав потребителей финансовых услуг, устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей, в том числе в Законе Украины “О потребительском кредитовании”.
Принятие законопроекта позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и услуг.
Напомним, 11 сентября народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1085-1, предусматривающий усиление защиты прав потребителей финансовых услуг — в частности, обязательства банков сообщать гражданину о все условия предоставления кредита.