ВР продовжила засідання і ухвалила за основу посилення захисту прав споживачів фінпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект 1085-1, який передбачає посилення захисту прав споживачів фінансових послуг — зокрема, зобов’язання банків повідомляти громадянину про всі умови надання кредиту. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг направлений на створення належної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин та неузгодженостей в чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів, в тому числі у Законі України “Про споживче кредитування”.
Ухвалення законопроекту дозволить зміцнити довіру споживачів фінансових послуг до фінансового сектору, створити механізми захисту їх прав та інтересів, забезпечити кращу поінформованість споживачів про фінансові послуги, що їм пропонуються та надаються.
Закон призведе до зростання рівня довіри споживачів до фінансового ринку, покращення інвестиційного клімату в країні та залучення грошових коштів населення в фінансовий ринок.
Також більшість парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Для завершення розгляду цього законопроекту спікер Дмитро Разумков продовжив ранкове засідання на 15 хвилин.
Нагадаємо, до 1 жовтня уряд і Національний банк мають створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, щоб зробити доступним кредитування бізнесу та іпотеку.