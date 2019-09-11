ВР продолжила заседание и приняла за основу усиления защиты прав потребителей финуслуг

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1085-1, предусматривающий усиление защиты прав потребителей финансовых услуг — в частности, обязательства банков сообщать гражданину о всех условиях предоставления кредита. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг направлен на создание надлежащей системы защиты прав потребителей финансовых услуг, устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей, в том числе в Законе Украины “О потребительском кредитовании”.

Принятие законопроекта позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и услуг.

Закон приведет к росту уровня доверия потребителей к финансовому рынку, улучшение инвестиционного климата в стране и привлечение денежных средств населения в финансовый рынок.

Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Для завершения рассмотрения этого законопроекта спикер Дмитрий Разумков продолжил утреннее заседание на 15 минут.

Напомним, до 1 октября правительство и Национальный банк должны создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок, чтобы сделать доступным кредитование бизнеса и ипотеку.

Украинские Национальные Новости

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