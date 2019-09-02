Президент доручив зробити доступними кредитування бізнесу та іпотеку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 жовтня уряд і Національний банк мають створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, щоб зробити доступним кредитування бізнесу та іпотеку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Створення умов до зниження комерційними банками кредитних ставок та доступності кредитування бізнесу та іпотеки. Це дуже важливо. Термін – до 1 жовтня 2019 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, відповідати за це питання мають Прем'єр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова і голова НБУ Яків Смолій.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.