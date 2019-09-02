Президент поручил сделать доступными кредитование бизнеса и ипотеку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 октября правительство и Национальный банк должны создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок, чтобы сделать доступным кредитование бизнеса и ипотеку. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.
"Создание условий к снижению коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Это очень важно. Срок - до 1 октября 2019 года", - отметил Зеленский.
По его словам, отвечать за этот вопрос должны Премьер Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и председатель НБУ Яков Смолий.
Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.