Украинцы получат еще один безвиз
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В среду, 15 мая в Лондоне было подписано Соглашение между Правительствами Украины и Содружеством Доминики об отмене визовых требований. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, передает УНН.
Так, соглашение от имени Правительства Украины подписала Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, от имени Правительства Содружества Доминики - Временный поверенный в делах Содружества Доминики в Великобритании Джанет Чарльз.
Сообщается, что положениями указанного Соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Содружества Доминики, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.
О дате вступления в силу Соглашения в посольстве пообещали сообщить дополнительно.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой 8 мая этого года.