Українці отримають ще один безвіз

Так, угоду від імені Уряду України підписала Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко, від імені Уряду Співдружності Домініки – Тимчасовий повірений у справах Співдружності Домініки у Великій Британії Джанет Чарльз.

Повідомляється, що положеннями зазначеної Угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Співдружності Домініки, які користуються дійсними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.



Про дату набрання чинності Угодою у посольстві пообіцяли повідомити додатково.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою 8 травня цього року.