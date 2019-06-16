Украинцы получили "Серебряный мяч" и "Серебряную бутсу" ЧМ среди двадцатилетних
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сразу двое футболистов украинской сборной получили престижные призы по итогам чемпионата мира-2019 (U-20). Об этом пишет УАФ, передает УНН.
"Золотой мяч" лучшему футболисту соревнования попал в руки корейца Ли Канг Инна, зато игрок украинской сборной и киевского "Динамо" Сергей Булеца получил "Серебряный мяч".
"Серебряную бутсу" чемпионата получил Даниил сикан, который отличился на турнире четырьмя забитыми мячами.
Добавим, что лучшим бомбардиром соревнования стал норвежец Эрлинг Халанд (9 голов).
Как сообщалось ранее, Андрея Лунина признали лучшим вратарем европейского турнира.