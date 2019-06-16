Українці отримали "Срібний м'яч" і "Срібну бутсу" ЧС серед двадцятирічних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Одразу двоє футболістів української збірної отримали престижні призи за підсумками чемпіонату світу-2019 (U-20). Про це пише УАФ, передає УНН.
"Золотий м’яч" кращому футболісту змагання потрапив до рук корейця Лі Канг Іна, натомість гравець української збірної і київського "Динамо" Сергій Булеца отримав "Срібний м’яч".
"Срібну бутсу" чемпіонату отримав Данило Сікан, який відзначився на турнірі чотирма забитими м’ячами.
Додамо, що кращим бомбардиром змагання став норвежець Ерлінг Халанд (9 голів).
Як повідомлялося раніше, Андрія Луніна визнали кращим воротарем європейського турніру.