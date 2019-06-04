Украинцы незначительно уменьшили потребление электроэнергии

"В течение января-апреля 2019 года потребление электроэнергии (нетто) отраслями национальной экономики и населением составило 42 931,6 млн кВт/ч. Этот показатель на 244,5 млн кВт/ч (или 0,6%) меньше потребления за аналогичный период 2018 года", - указали в ведомстве.

Указано, что потребление электроэнергии уменьшили промышленные потребители (на 1,2%), в частности, топливная промышленность (на 4,2%), металлургическая (на 0,8%) и машиностроительная (на 7,1%), транспорт (на 4 9%), коммунально-бытовые потребители (на 0,8%) и население (на 0,7%).

"В апреле 2019 года потребление электроэнергии (нетто) отраслями национальной экономики и населением составило 9 791,2 млн кВт/ч, что на 195,5 млн кВт/ч (или 2,0%) больше аналогичного показателя 2018 года", - добавили в Госэнергонадзоре.

Напомним, в Украине могут снизиться цены на электроэнергию.