В Україні можуть зменшитись ціни на електроенергію

"Ми підтримуємо розвиток зеленої енергетики всіма інструментами, наявними у держави, але з 1 січня (2020 року – ред.) всі великі проекти ми зобов’язуємо піти на аукціони. З 1 січня відбудеться на 25% зменшення ціни на сонце і на 10% - зменшення ціни на вітер. Крім того, коли всі проекти підуть на аукціони, як показує Європейський досвід, це дасть змогу ще на 1,5-2% зменшити ціну на електроенергію", - зазначив Домбровський.

Він нагадав, що у законопроекті щодо розвитку зеленої енергетики та зелених аукціонів, який Рада ухвалила 26 квітня, коректуються дві позиції, які мають подвійне трактування.

"Мова йде про домашні СЕС до 30 квт, які вже діють: ми прописуємо жорстку норму, що ніякі правила для тих, хто вже працює, не будуть змінюватися, всі повинні бути в однакових умовах. Друга позиція – ті домогосподарства, які почнуть працювати до кінця поточного року, мають можливість добудувати СЕС і ввести в експлуатацію", - пояснив Домбровський.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №8449 щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Документ передбачає надання державної підтримки виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел енергії на конкурентних засадах шляхом запровадження аукціонів та тендерів.