Українці незначно зменшили споживання електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. За чотири місяці 2019 року в Україні спожито 43 млрд кВт/год електроенергії, що на 0,6% менше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Держенергонагляду.
"Протягом січня-квітня 2019 року споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням становило 42 931,6 млн кВт/год. Цей показник на 244,5 млн кВт/год (або 0,6%) менше споживання за аналогічний період 2018 року", - вказали у відомстві.
Вказано, що споживання електроенергії зменшили промислові споживачі (на 1,2%), зокрема, паливна промисловість (на 4,2%), металургійна (на 0,8%) і машинобудівна (на 7,1%), транспорт (на 4,9%), комунально-побутові споживачі (на 0,8%) та населення (на 0,7%).
"У квітні 2019 року споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням становило 9 791,2 млн кВт/год. Це на 195,5 млн кВт/год (або 2,0%) більше аналогічного показника 2018 року", - додали у Держенергонагляді.
Нагадаємо, в Україні можуть зменшитись ціни на електроенергію.